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DryCare Prestige Sušilnik za lase MoistureProtect

Izdelek ni več na voljo

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DryCare PrestigeSušilnik za lase MoistureProtect

HP8281/00

DryCare Prestige Sušilnik za lase MoistureProtect

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 761.8 kB
  • 18 April 2022

Izjava o skladnosti EU - English (US)

  • PDF dat., 955.4 kB
  • 16 April 2022

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