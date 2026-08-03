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Dodatek za Airfryer Komplet za zabave XXL
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HD9950/00
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S tem posebnim kompletom za zabavo za Philips Airfryer lahko organizirate odlično in zdravo zabavo z vsemi najljubšimi jedmi. Z dvonivojsko rešetko in ločevalnikom hrane povečajte prostor za pripravo v Airfryerju.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim