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Dodatek za Airfryer Komplet za zabave XXL

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Dodatek za AirfryerKomplet za zabave XXL

HD9950/00

Dodatek za Airfryer Komplet za zabave XXL

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S tem posebnim kompletom za zabavo za Philips Airfryer lahko organizirate odlično in zdravo zabavo z vsemi najljubšimi jedmi. Z dvonivojsko rešetko in ločevalnikom hrane povečajte prostor za pripravo v Airfryerju.

  • PDF dat.
  • 3 August 2026

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