2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjavno jeklo
8-stopenjski nastavljivi mlinček
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med osmimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Росен
16/05/2016
България
Preverjen kupec
Отлична машина
Отличен кафе автомат. Изисква известно време да се усвои функционалността му и да се опознаят всички възможности, които са доста. Великолепен вкус, напълно автоматични функции, красив външен вид.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Incanto Executive HD9712/11 Aвтоматична кафемашина