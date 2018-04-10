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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
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  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Izdelek ni več na voljo

Saeco GranBaristoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8966/01

4.9

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Privoščite si edinstveno izbiro 18 specialitet

Saeco je po 28 letih z novim aparatom GranBaristo razvil nov način mletja in priprave kave. Elegantni espresso kavni aparat s številnimi revolucionarnimi tehnologijami omogoča hitrejšo pripravo bolj vroče kave, njegova uporaba je raznovrstnejša, vzdrževanje pa enostavnejše

Poglej vse prednosti

S prvo snemljivo kuhalno enoto, ki jo snamete z enim prstom

Privoščite si edinstveno izbiro 18 specialitet

  • Za pripravo 18 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Jeklen bel

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

S tehnologijo Thermospeed lahko hitro pripravite vročo kavo

S tehnologijo Thermospeed lahko hitro pripravite vročo kavo

Novi zmogljivi grelnik s tehnologijo Saeco Thermospeed vam omogoča, da hitro pripravite vročo in okusno kavo. Ko vklopite aparat, tehnologija Thermospeed hitro segreje kavni tok, kar preprečuje izgubo toplote ter zagotavlja okusno in vročo kavo od prve do zadnje skodelice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

10/04/2018

България

България

Изключително задоволителен

получихме повече от очакваното...много практичен уред.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8966/01 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8966/01 Aвтоматична кафемашина

03/12/2016

Polska

Polska

Trafiony zakup

Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

19/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

doskonały

Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01

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