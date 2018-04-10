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Saeco je po 28 letih z novim aparatom GranBaristo razvil nov način mletja in priprave kave. Elegantni espresso kavni aparat s številnimi revolucionarnimi tehnologijami omogoča hitrejšo pripravo bolj vroče kave, njegova uporaba je raznovrstnejša, vzdrževanje pa enostavnejše
Za pripravo 18 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Jeklen bel
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Novi zmogljivi grelnik s tehnologijo Saeco Thermospeed vam omogoča, da hitro pripravite vročo in okusno kavo. Ko vklopite aparat, tehnologija Thermospeed hitro segreje kavni tok, kar preprečuje izgubo toplote ter zagotavlja okusno in vročo kavo od prve do zadnje skodelice.
4.9
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
консуматор
10/04/2018
България
Изключително задоволителен
получихме повече от очакваното...много практичен уред.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8966/01 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GranBaristo HD8966/01 Aвтоматична кафемашина
Sebastian9999
03/12/2016
Polska
Trafiony zakup
Ekspres spełniający oczekiwania, prosty w obsłudze i utrzymaniu czystości. Poranna kawa przypominająca zapach włoskich wakacji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
indiana133
19/09/2015
Polska
Preverjen kupec
doskonały
Jestem bardzo zadowolona z zakupu. Przyjemność sprawia możliwość parzenia wielu rodzajów kaw a także indywidualnych ustawień Dodatkowo jest bardzo zgrabny i estetyczny . Dobrze się go czyści , jedynie mam zastrzeżenia do informacji o smarowaniu , bo jak dla mnie punkty są słabo zilustrowane .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy GranBaristo HD8966/01