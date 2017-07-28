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Izdelek ni več na voljo

Saeco Xelsis EvoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8954/09

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Več napitkov, več uporabnikov
Z aparatom Xelsis Evo lahko vsakdo pripravi svojo najljubšo okusno kavo. Edinstvena funkcija za več uporabnikov omogoča nastavitev do 6 osebnih uporabniških profilov, za vsak profil pa lahko nastavite do 9 različnih napitkov.
Poglej vse prednosti

S popolnoma samodejnim dvojnim čiščenjem vrčka za mleko

Več napitkov, več uporabnikov

  • Za pripravo 8 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjaveče jeklo

  • 8-stopenjski nastavljivi mlinček

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Intenzivnost kave nastavite z 8 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite z 8 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med osmimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/07/2017

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

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