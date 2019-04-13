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  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
  • Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb

Izdelek ni več na voljo

Saeco Intelia EvoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8881/09

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb

Najenostavneje pripravite popoln espresso in specialitete s spenjenim mlekom

Poglej vse prednosti

Z vrhunskim aparatom za kapučino Saeco

Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb

  • Samodejni penilnik mleka

  • Biserno srebrna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

13/04/2019

Україна

Україна

Служить нам ця кофемашина вже 3 рік і вона бездоганна

Варить каву в зернах чудово. Смак, аромат, пінка – все передає прекрасно! Легко чиститься, подає сигнал, коли треба це зробити. Достатній об‘єм для води. А лате друзі не відрізняють від того, що в кафе! Пінку робить неймовірну, легко і швидко. Лате виходить гарно прошароване, як на фото!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина

25/04/2017

România

România

EXTRAORDINAR

Un aparat de cafea care a reusit si reuseste sa-mi faca fiecare dinineata stralucitoare atat mie cat si familiei !!!!!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat

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