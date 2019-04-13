2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Espresso in penjenje mleka s pritiskom na gumb
Najenostavneje pripravite popoln espresso in specialitete s spenjenim mlekom
Samodejni penilnik mleka
Biserno srebrna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AleksandraS
13/04/2019
Україна
Служить нам ця кофемашина вже 3 рік і вона бездоганна
Варить каву в зернах чудово. Смак, аромат, пінка – все передає прекрасно! Легко чиститься, подає сигнал, коли треба це зробити. Достатній об‘єм для води. А лате друзі не відрізняють від того, що в кафе! Пінку робить неймовірну, легко і швидко. Лате виходить гарно прошароване, як на фото!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Супер автоматична еспрессо кавомашина
HORCIU27
25/04/2017
România
EXTRAORDINAR
Un aparat de cafea care a reusit si reuseste sa-mi faca fiecare dinineata stralucitoare atat mie cat si familiei !!!!!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia Evo HD8881/09 Espressor automat