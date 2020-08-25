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Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco ExpreliaSuper samodejni aparat za espresso

HD8854/09

4.6

| (55) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%

Popolno, vroče, čisto.

Aparat Exprelia je vedno pripravljen, da vam postreže najljubšo kavno specialiteto. Vmesnik za takojšnjo izbiro napitka omogoča hitro pripravo vsakega napitka - dvojni grelnik aparata pa takojšnjo paro.

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Vrhunsko spenjeno mleko

Popolno, vroče, čisto.

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjaveče jeklo

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Z našimi nastavljivimi mlinčki lahko izberete bogat okus hrane

Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

Shranite najljubše nastavitve za kavo

Shranite najljubše nastavitve za kavo

Inovativna spominska funkcija z nastavljivo dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča, da vedno pripravite popolno kavo povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.

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Ocene

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4.6

od 5

55

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

25/08/2020

Slovensko

Slovensko

Úplne najlepší kancelársky automat aky som mal

Super stroj na všetky druhy kávy ( esspreso, machiato, latte, ) Robí úplne úžasnú penu a kávu vie naozaj skvele vytlačiť.

Prednosti

Malý, jednoduchý , super pena, pomerne rýchly

Slabosti

Po pár rokoch začal byť poruchovy, a cca po 10 -11 rokoch sa už neopláca repas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar

Date of Use 2018-08-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar

Date of Use 2018-08-25

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný automatický kávovar

Tento kávovar zcela splnil naše očekávání. Během chvilky si velice jednoduše připravíte nápoj, který máte rádi, ať už jde o klasické espresso, nebo třeba cacpuccino či café latté. Stačí si předem nastavit vše tak, aby byl nápoj přesně podle Vašich představ, a pak už si můžete každý den k snídani, nebo třeba po obědě, udělat nápoj přesně tak, jak Vám vyhovuje.

Prednosti

variabilita, mlýnek na kávu, karafa na mléko

Slabosti

nemožnost úpravy času extrakce

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar

Date of Use 2018-05-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar

Date of Use 2018-05-18

26/11/2022

Polska

Polska

Doskonały

Mieliśmy ten akspres 12 lat. Przez caly ten okres cieszyliśmybsie pyszną i aromatyczną kawą, a dzieci cudownym mlekiem z pianką,. Dzięki odpowiedniemu dbaniu na bierząco odkamienianiu cieszyliśmy sie nim bardzo długo, nic sie nie działo. Niestety jego czas się zakończył i dwa dni temu wyświetlił się błąd i nie można już nic zrobić. Polecamy serdecznie bo naprawdę świetny ekspres, napewno kupimy taki drugi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09

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