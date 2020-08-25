2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Popolno, vroče, čisto.
Aparat Exprelia je vedno pripravljen, da vam postreže najljubšo kavno specialiteto. Vmesnik za takojšnjo izbiro napitka omogoča hitro pripravo vsakega napitka - dvojni grelnik aparata pa takojšnjo paro.
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjaveče jeklo
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Različne kavne mešanice imajo različno groba zrna, da je zagotovljen popoln okus. Mletje zrn tega kavnega aparata za espresso lahko nastavite na 8 stopenj – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Inovativna spominska funkcija z nastavljivo dolžino, močjo in temperaturo vam omogoča, da vedno pripravite popolno kavo povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.
4.6
od 5
55
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
agroalm
25/08/2020
Slovensko
Úplne najlepší kancelársky automat aky som mal
Super stroj na všetky druhy kávy ( esspreso, machiato, latte, ) Robí úplne úžasnú penu a kávu vie naozaj skvele vytlačiť.
Prednosti
Malý, jednoduchý , super pena, pomerne rýchly
Slabosti
Po pár rokoch začal byť poruchovy, a cca po 10 -11 rokoch sa už neopláca repas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar
Date of Use 2018-08-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Plnoautomatický kávovar
Date of Use 2018-08-25
honad
18/05/2020
Česká republika
Výborný automatický kávovar
Tento kávovar zcela splnil naše očekávání. Během chvilky si velice jednoduše připravíte nápoj, který máte rádi, ať už jde o klasické espresso, nebo třeba cacpuccino či café latté. Stačí si předem nastavit vše tak, aby byl nápoj přesně podle Vašich představ, a pak už si můžete každý den k snídani, nebo třeba po obědě, udělat nápoj přesně tak, jak Vám vyhovuje.
Prednosti
variabilita, mlýnek na kávu, karafa na mléko
Slabosti
nemožnost úpravy času extrakce
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar
Date of Use 2018-05-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Exprelia HD8854/09 Automatický kávovar
Date of Use 2018-05-18
Magda i Tom
26/11/2022
Polska
Doskonały
Mieliśmy ten akspres 12 lat. Przez caly ten okres cieszyliśmybsie pyszną i aromatyczną kawą, a dzieci cudownym mlekiem z pianką,. Dzięki odpowiedniemu dbaniu na bierząco odkamienianiu cieszyliśmy sie nim bardzo długo, nic sie nie działo. Niestety jego czas się zakończył i dwa dni temu wyświetlił się błąd i nie można już nic zrobić. Polecamy serdecznie bo naprawdę świetny ekspres, napewno kupimy taki drugi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Exprelia HD8854/09