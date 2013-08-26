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  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco SyntiaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8838/09

4.3

| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov

Poglej vse prednosti

Kompakten in eleganten sistem za mletje in pripravo kave

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

Vrhunska zasnova s površino iz nerjavečega jekla

Vrhunska zasnova s površino iz nerjavečega jekla

Vrhunsko zasnovo aparata za espresso Saeco dopolnjuje površina iz nerjavečega jekla. Nerjaveče jeklo zagotavlja vrhunski videz in polepša vsak kuhinjski pult. Je tudi trpežnejše in zagotavlja dolgotrajnejšo uporabo.

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

31

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Kvalita odpovídá ceně

Plně funkční, bez jakýchkoliv problémů, kávovar sice není zatížen příliš, max. 3-4 kávy denně, ale pro domácí použití skvělý. Jen manželce se zdá ta káva trochu málo horká, i když je teplota nastavená na max.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Syntia HD8838/09 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Syntia HD8838/09 Automatický kávovar

10/01/2021

Polska

Polska

Preverjen kupec

Super Express do kawy

Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

19/06/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

BARDZO DOBRA

OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09

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