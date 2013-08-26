2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Nerjavno jeklo
Vrhunsko zasnovo aparata za espresso Saeco dopolnjuje površina iz nerjavečega jekla. Nerjaveče jeklo zagotavlja vrhunski videz in polepša vsak kuhinjski pult. Je tudi trpežnejše in zagotavlja dolgotrajnejšo uporabo.
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
4.3
od 5
31
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jACKIE27
26/08/2013
Česká republika
Kvalita odpovídá ceně
Plně funkční, bez jakýchkoliv problémů, kávovar sice není zatížen příliš, max. 3-4 kávy denně, ale pro domácí použití skvělý. Jen manželce se zdá ta káva trochu málo horká, i když je teplota nastavená na max.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Syntia HD8838/09 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Syntia HD8838/09 Automatický kávovar
Aca1975
10/01/2021
Polska
Preverjen kupec
Super Express do kawy
Miałem go 10 lat, zastapił go Saeco SM 7680, bezawaryjny, fajny i prosty w użyciu, ale obecne Saeco to przy nim kosmos!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
LOLA43
19/06/2015
Polska
Preverjen kupec
BARDZO DOBRA
OGÓLNIE JESTEM ZADOWOLONA DO 2 LAT BEZAWARYJNA LECZ PO OKRESIE GWARANCJI WYŚWIETLACZ PRZY NIEKTÓRYCH FUNKCJACH JEST CIEMNY
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8838/09