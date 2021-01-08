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  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
  • Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco SyntiaOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8836/19

4.5

| (4) Ocene

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov

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Kompakten in eleganten sistem za mletje in pripravo kave

Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu

  • Klasičen penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

4

Ocene

4
2
1

08/01/2021

Polska

Polska

mam go 11 lat

nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

23/11/2014

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

14/08/2013

Polska

Polska

Ten produkt jets bardzo dobry.

Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19

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