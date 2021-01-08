2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD8836/19
Doma si privoščite užitke ob italijanskem espressu
Popolna sinteza kompaktnosti, zmogljivosti, zasnove in vrhunskih materialov
Klasičen penilnik mleka
Nerjavno jeklo
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.5
od 5
4
Ocene
ejjkot
08/01/2021
Polska
mam go 11 lat
nie zamienię na inny nigdy. jak trzeba to będę go naprawiać
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Arek72
23/11/2014
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo dobry produkt, mamy go z żoną od 4 lat, pracuje bez żadnej awarii, regulacja mielenia kawy, jej mocy i ilości zaparzanych filiżanek. Czytałem różne opinie i jestem zdziwiony, że są raczej na 4 gwiazdki. Zdecydowanie polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
maastt
14/08/2013
Polska
Ten produkt jets bardzo dobry.
Jestem badzo zadowolona z mojego ekspresu, mogę go polecić każdemu w 100 %.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Syntia HD8836/19