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Vaš najljubši kapučino na dosegu roke
Z aparatom Philips Easy Cappuccino serije 3000 imate svoj priljubljeni kapučino vedno na dosegu prstov. Visoka zmogljivost v kompaktni zasnovi omogoča, da lahko v espressu, kavi ali kapučinu iz svežih zrn uživate že po enem pritisku gumba.
5 napitkov
Sistem Easy Cappuccino
Črna
Uživajte v kremastem kapučinu z mlekom po svojem okusu – z zunanjo posodo za mleko, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Samo izključite jo iz aparata in shranite v hladilnik, da mleko ostane dolgo sveže. Priprava kapučina z vsemi vrstami mleka še nikoli ni bila tako enostavna.
Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
4.8
od 5
139
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Manza68
04/01/2020
Hrvatska
Odlican proizvod
Uredaj koristim manje od mjesec dana i za sada sam super zadovoljan. Jednostavan za upotrebu i odlicnog okusa kave kao i jednostavne priprave capucina. Prvu recenziju ne mogu pronaci ali je ova nakon kratke uporabe znacajnija. Jos sam u fazi isprobavanja kava i sljedeca recenzija slijedi kad se odlucim koja je po mom ukusu najbolja. Nije ni zanemariva estetska strana aparata koja je odlicna.
Prednosti
Jednostavnost priprave,kvaliteta okusa,dizajn...
Slabosti
Zasad nemam zamjerki
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-12-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Datum uporabe 2019-12-04
Manza
04/12/2019
Hrvatska
Čini se na prvu ok
uredaj izgleda ok,dobrih karakteristika i jednostavne uporabe nadam se
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Zadar89
16/11/2019
Hrvatska
Vrhunski aparat za kavu. Jednostavno održavanje.
Vrhunski aparat za kavu. Vrlo jednostavno održavanje. Kava je izvrsne arome i okusa :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso