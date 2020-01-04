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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
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  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Izdelek ni več na voljo

3000 SeriesPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8829/09

4.8

| (139) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%

Vaš najljubši kapučino na dosegu roke

Z aparatom Philips Easy Cappuccino serije 3000 imate svoj priljubljeni kapučino vedno na dosegu prstov. Visoka zmogljivost v kompaktni zasnovi omogoča, da lahko v espressu, kavi ali kapučinu iz svežih zrn uživate že po enem pritisku gumba.

Poglej vse prednosti

Visoka zmogljivost v kompaktnem aparatu

Vaš najljubši kapučino na dosegu roke

  • 5 napitkov

  • Sistem Easy Cappuccino

  • Črna

Priložena je zunanja posoda za mleko, enostavna za čiščenje in shranjevanje

Priložena je zunanja posoda za mleko, enostavna za čiščenje in shranjevanje

Uživajte v kremastem kapučinu z mlekom po svojem okusu – z zunanjo posodo za mleko, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju. Samo izključite jo iz aparata in shranite v hladilnik, da mleko ostane dolgo sveže. Priprava kapučina z vsemi vrstami mleka še nikoli ni bila tako enostavna.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike: izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000 skodelic sveže, aromatične kave.

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

139

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

04/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Uredaj koristim manje od mjesec dana i za sada sam super zadovoljan. Jednostavan za upotrebu i odlicnog okusa kave kao i jednostavne priprave capucina. Prvu recenziju ne mogu pronaci ali je ova nakon kratke uporabe znacajnija. Jos sam u fazi isprobavanja kava i sljedeca recenzija slijedi kad se odlucim koja je po mom ukusu najbolja. Nije ni zanemariva estetska strana aparata koja je odlicna.

Prednosti

Jednostavnost priprave,kvaliteta okusa,dizajn...

Slabosti

Zasad nemam zamjerki

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-12-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Datum uporabe 2019-12-04

04/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

Čini se na prvu ok

uredaj izgleda ok,dobrih karakteristika i jednostavne uporabe nadam se

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

16/11/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski aparat za kavu. Jednostavno održavanje.

Vrhunski aparat za kavu. Vrlo jednostavno održavanje. Kava je izvrsne arome i okusa :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD8829/09 Potpuno automatski aparat za espresso

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