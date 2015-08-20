2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
Popolnoma samodejno pripravljajte mlečne specialitete z novim patentiranim vrčkom za mleko z dvojno komoro. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite kavni napitek. Dvojna komora vedno zagotavlja profesionalne kavne napitke z gostim in obstojnim spenjenim mlekom idealne temperature ter neprekinjen pretok mleka, ki ne škropi.
4.7
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
PetarPan74
20/08/2015
Hrvatska
Odlican aparat
Imamo ga vec jedno 10 mj.,i prezadovoljni smo sa aparatom.I nasi prijatelji su odusevljeni sa aromom kave i laganim nacinom upotrebe i spravljanja.Svakako bi preporucio ovaj model aparata svima. Nasa jutra su vedrija od kad imamo Saeco....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso
TomasFort
13/12/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Perfektní espresovač
Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
paco
12/02/2016
Česká republika
Vynikající, fakt potěšeni
Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač