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  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

Izdelek ni več na voljo

Saeco MinutoOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8763/09

4.7
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
Samo espresso kavni aparat Saeco Minuto omogoča popolnoma priročno mletje in pripravo kave, vrhunsko zmogljivost in veliko zmogljivost v izjemno kompaktnem ohišju
Poglej vse prednosti

Z enostavno snemljivo kuhalno enoto

Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Vrček za mleko z dvojno komoro omogoča popolno penjenje

Vrček za mleko z dvojno komoro omogoča popolno penjenje

Popolnoma samodejno pripravljajte mlečne specialitete z novim patentiranim vrčkom za mleko z dvojno komoro. V vrček nalijte mleko, ga priključite na aparat in izberite kavni napitek. Dvojna komora vedno zagotavlja profesionalne kavne napitke z gostim in obstojnim spenjenim mlekom idealne temperature ter neprekinjen pretok mleka, ki ne škropi.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

20/08/2015

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat

Imamo ga vec jedno 10 mj.,i prezadovoljni smo sa aparatom.I nasi prijatelji su odusevljeni sa aromom kave i laganim nacinom upotrebe i spravljanja.Svakako bi preporucio ovaj model aparata svima. Nasa jutra su vedrija od kad imamo Saeco....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Super-automatski aparat za espresso

13/12/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Perfektní espresovač

Velice kvalitní espresovač díky kterému si vychutnáte výbornou kávu každý den. Espresovač mám více než dva roky a funguje perfektně. Velice pěkný dizajn, kvalitní stroj bez poruchy, sám se vyčistí při každém zapnutí a vypnutí, více možností nastavení, možnost použití pro výdej horké vody na čaj, dá se velmi lehce otevřít a kompletně vyčistit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

12/02/2016

Česká republika

Česká republika

Vynikající, fakt potěšeni

Používáme už rok a bez jediné chyby. Odvápneni stačí 2x za rok - ono je třeba nastavit v parametrech tvrdost vody (naštěstí máme měkkou). Jednou za měsíc použiju odmašťovací tabletku. Týdně vyčistit spařovací jednotku (to jde rychle). Ale komu to příjde, že se musí moc starat, nebo je líný, tak za tři měsíce bude pít splašky. Super je mlýnek s možností nastavení hrubosti. V nádobě na odpad zůstanou prakticky suché hezky tvarované "půlky" z logru.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8763/09 Automatický espresovač

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