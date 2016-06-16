2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
Samo espresso kavni aparat Saeco Minuto omogoča popolnoma priročno mletje in pripravo kave, vrhunsko zmogljivost in veliko zmogljivost v izjemno kompaktnem ohišju
Za pripravo 7 vrst kave
Klasičen penilnik mleka
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.
4.2
od 5
41
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Veder0706
16/06/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Odgovarja predstavljenim lastnostim
So zelo dobre lastnosti in z lahkoto se nastavijo vse funkcije.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Simba
24/05/2016
Slovenija
Vedno priteče zaželjena kava.
Odlično zmelje kavo. Enostavne in nezahtevne so nastavitve. Odlično, da se samodejno čisti pred in po uporabi. Enostavno je razstavljanje in čiščenje aparata.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat
домакиня 1
29/08/2021
България
Страхотно кафе всеки ден от 9 години насам !
Машината е страхотна от 9 години я ползвам и работи перектно както първия ден . Заслужава си всяка стотинка от цената ! Топ
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина
Date of Use 2019-08-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина
Date of Use 2019-08-29