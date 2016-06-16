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  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov
  • Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

Izdelek ni več na voljo

Saeco MinutoOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8761/09

4.2

| (41) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

Samo espresso kavni aparat Saeco Minuto omogoča popolnoma priročno mletje in pripravo kave, vrhunsko zmogljivost in veliko zmogljivost v izjemno kompaktnem ohišju

Poglej vse prednosti

Z enostavno snemljivo kuhalno enoto

Najljubši kavni napitek je vedno na dosegu prstov

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Ta espresso kavni aparat Saeco ima klasičen penilnik mleka, ki mu v kavarnah pravijo "pannarello". Proizvaja paro in ga morate potopiti v mleko, da pripravite okusno mlečno peno. Bodite pravi mojster za pripravo kave in okusne mlečne specialitete pripravite na klasičen način.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

41

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

16/06/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odgovarja predstavljenim lastnostim

So zelo dobre lastnosti in z lahkoto se nastavijo vse funkcije.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

24/05/2016

Slovenija

Slovenija

Vedno priteče zaželjena kava.

Odlično zmelje kavo. Enostavne in nezahtevne so nastavitve. Odlično, da se samodejno čisti pred in po uporabi. Enostavno je razstavljanje in čiščenje aparata.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Odlični samodejni espresso kavni aparat

29/08/2021

България

България

Страхотно кафе всеки ден от 9 години насам !

Машината е страхотна от 9 години я ползвам и работи перектно както първия ден . Заслужава си всяка стотинка от цената ! Топ

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина

Date of Use 2019-08-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Minuto HD8761/09 Aвтоматична кафемашина

Date of Use 2019-08-29

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