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  • Product Detail Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
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  • Standard Product Photo Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Intelia Evo Super-automatic espresso machine

Izdelek ni več na voljo

Saeco Intelia EvoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8753/95

4.5

| (74) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Espresso in cappuccino s pritiskom na gumb

Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. S pritiskom na gumb pripravite popoln cappuccino ali espresso.

Poglej vse prednosti

Z najnovejšo tehnologijo Latte Perfetto aparata Saeco

Espresso in cappuccino s pritiskom na gumb

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Biserno srebrna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

74

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

19/01/2020

Polska

Polska

Extra expres

Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen kezelhető, nagyon finom kávét készít, könnyen tisztítható!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nagyon finom kávét főz. Mindenki imádja a családban. Még aki nem kávézik is kipróbálta már! Nekik is izlett:)

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző

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