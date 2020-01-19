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Espresso in cappuccino s pritiskom na gumb
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. S pritiskom na gumb pripravite popoln cappuccino ali espresso.
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Biserno srebrna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
4.5
od 5
74
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Horbi
19/01/2020
Polska
Extra expres
Super produkt. W pełni spełnił moje oczekiwania. Kupując nowy expres będę kontynuował markę i typ.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8753
Minco
18/10/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen kezelhető, nagyon finom kávét készít, könnyen tisztítható!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Lotte
18/10/2019
Magyarország
Szuper
Nagyon finom kávét főz. Mindenki imádja a családban. Még aki nem kávézik is kipróbálta már! Nekik is izlett:)
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Automata eszpresszó kávéfőző