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  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
  • Espresso in kapučino s pritiskom na gumb

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco InteliaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8753/19

4.2
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Espresso in kapučino s pritiskom na gumb
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. S pritiskom na gumb pripravite popoln kapučino ali espresso.
Poglej vse prednosti

Z najnovejšo tehnologijo Latte Perfetto aparata Saeco

Espresso in kapučino s pritiskom na gumb

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus

100 % keramični mlinčki zagotavljajo popoln okus

Trpežni 100 % keramični mlinčki vam omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. Keramika zagotavlja idealno mletje, pri katerem voda teče enakomerno in je izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima okusa po zažganem.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

18

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

30/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odlični aparat. Že več let ga uporabljam in dela brezhibno.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

absolutní spokojenost

dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.

Prednosti

kvalita a spolehlivost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/71 Automatický kávovar

05/01/2021

Česká republika

Česká republika

Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek

Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý

Prednosti

Spolehlivist

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/79 Automatický kávovar

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