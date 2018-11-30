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Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Vgrajena vrč za mleko in penilnik mleka
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Trpežni 100 % keramični mlinčki vam omogočajo dolgoletne užitke v popolni kavi. Keramika zagotavlja idealno mletje, pri katerem voda teče enakomerno in je izkoriščen ves okus kavnih zrn. Keramični mlinčki za razliko od običajnih mlinčkov preprečujejo pregrevanje kave, ki nikoli nima okusa po zažganem.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
4.2
od 5
18
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Albin
30/11/2018
Slovenija
Odlično
Odlični aparat. Že več let ga uporabljam in dela brezhibno.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/19 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
pepa1905
04/05/2021
Česká republika
absolutní spokojenost
dělá výbornou kávu přesně podle mého přání.Všem doporučuji.
Prednosti
kvalita a spolehlivost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/71 Automatický kávovar
Vilém
05/01/2021
Česká republika
Na to, jak dlouho funguje, skvělý výrobek
Spolehlivě užívám více jak 5 let, běžná udržba, častější nutnost dekalcifikace - originální roztok dost drahý
Prednosti
Spolehlivist
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/79 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8753/79 Automatický kávovar