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  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
  • Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco InteliaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8752/89

4.1

| (50) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb

Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia Class vam omogoča popolno espresso izkušnjo: omogoča enostavno uporabo in čiščenje, ščiti pa ga ohišje iz vrhunskega in trpežnega nerjavnega jekla.

Poglej vse prednosti

Z vrhunskim samodejnim penilnikom mleka Saeco

Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Samodejni penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Izredna robustnost, bogata oprema

Izredna robustnost, bogata oprema

BRITA INTENZA+ filter: ekskluziven 4-stopenjski filter za vodo, posebej zasnovan v družbi BRITA za izdelke Saeco; zagotavlja, da je za kuhanje vedno na voljo prečiščena voda. Prašek za čiščenje mlečnega voda: zagotavlja, da je mlečni vod vedno čist in je mlečna pena vedno odličnega okusa. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna: s posebno in blago formulo učinkovito odstrani vodni kamen in je varno tudi za sestavne dele aparata.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju omogočajo enostavno čiščenje

Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.

Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Samodejno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna zagotavlja vedno čist aparat

Kavni aparat za espresso Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo kavnega aparata za espresso. Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen, postopek se začne samodejno, na zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še nikoli ni bilo tako enostavno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.1

od 5

50

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

opravdu pohotový a chytrý espresovač

přístroj si řekne o vše co mu schází k provozu.jednoduchost obsluhy i čištění

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

07/09/2013

Česká republika

Česká republika

Bezproblémový stroj, výtečná káva

Jsme velice spokojeni, káva je moc chutná a vůně je nepřekonatelná. Záleží na kávě, ale tento automat si poradí s každou. Od zakoupení jsme si nepotřebovali dát kávu v drahých kafebarech, máme doma stejnou z tohoto přístroje a za to dík pane PHILIPS a SAECO

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

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