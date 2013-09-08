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Izdelek ni več na voljo
Espresso in kremasta mlečna pena s pritiskom na gumb
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia Class vam omogoča popolno espresso izkušnjo: omogoča enostavno uporabo in čiščenje, ščiti pa ga ohišje iz vrhunskega in trpežnega nerjavnega jekla.
Za pripravo 7 vrst kave
Samodejni penilnik mleka
Nerjavno jeklo
5-stopenjski nastavljiv mlinček
BRITA INTENZA+ filter: ekskluziven 4-stopenjski filter za vodo, posebej zasnovan v družbi BRITA za izdelke Saeco; zagotavlja, da je za kuhanje vedno na voljo prečiščena voda. Prašek za čiščenje mlečnega voda: zagotavlja, da je mlečni vod vedno čist in je mlečna pena vedno odličnega okusa. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna: s posebno in blago formulo učinkovito odstrani vodni kamen in je varno tudi za sestavne dele aparata.
Pladenj za kapljanje in penilnik mleka ali vrček za mleko aparata Saeco lahko priročno pomijete v pomivalnem stroju. S tem prihranite pri času in zagotovite higiensko čiščenje.
Kavni aparat za espresso Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico. Z rednim odstranjevanjem vodnega kamna podaljšate življenjsko dobo kavnega aparata za espresso. Aparat vas opozori, da morate odstraniti vodni kamen, postopek se začne samodejno, na zaslonu pa se izpišejo sporočila, ko morate posredovati. Odstranjevanje vodnega kamna še nikoli ni bilo tako enostavno.
4.1
od 5
50
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
japen
08/09/2013
Česká republika
opravdu pohotový a chytrý espresovač
přístroj si řekne o vše co mu schází k provozu.jednoduchost obsluhy i čištění
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
kodl
07/09/2013
Česká republika
Bezproblémový stroj, výtečná káva
Jsme velice spokojeni, káva je moc chutná a vůně je nepřekonatelná. Záleží na kávě, ale tento automat si poradí s každou. Od zakoupení jsme si nepotřebovali dát kávu v drahých kafebarech, máme doma stejnou z tohoto přístroje a za to dík pane PHILIPS a SAECO
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/89 Automatický kávovar
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49