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  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco InteliaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8752/49

4.2

| (47) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Espresso in kava s pritiskom na gumb

Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. Pripravite kapučino, mleko s kavo, espresso ali vročo vodo: vse je mogoče.

Poglej vse prednosti

Z vrhunskim samodejnim penilnikom mleka Saeco

Espresso in kava s pritiskom na gumb

  • Samodejni penilnik mleka

  • Srebrna

Aparat za kapučino za strojno pomivanje

Aparat za kapučino za strojno pomivanje

Optimalno delovanje espresso kavnega aparata Saeco zagotovite tako, da aparat za kapučino perete z mlačno vodo ali v pomivalnem stroju.

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje za kavo brez čakanja

Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

47

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

jsem z presovaru nadšený. kvalitní chutná káva plná bohaté pěny

Dlouho jsem vybíral, předchozí presovar jsem měl také od Philipsu a byl jsem s ním spokojeny a z tohoto jsem úplně nadšený,jednoduchost ovládání,spousty možností od hrubosti mletí, síly kávy, nastavení teploty vody, možnost udělání kávy s namleté kávy. skvělý je taky kapučínátor, který díky hadičce saje mléko přímo z krabice a udělá bohatou pěnu na kapučíno a nebo laté

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

06/09/2013

Česká republika

Česká republika

Skvělý espresovač s jednoduchou obsluhou :-)

bezporuchový provoz, snadná údržba a dál už mě nic nenapadá :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar

06/12/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49

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