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Izdelek ni več na voljo
Espresso in kava s pritiskom na gumb
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. Pripravite kapučino, mleko s kavo, espresso ali vročo vodo: vse je mogoče.
Samodejni penilnik mleka
Srebrna
Optimalno delovanje espresso kavnega aparata Saeco zagotovite tako, da aparat za kapučino perete z mlačno vodo ali v pomivalnem stroju.
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Grelnik za hitro segrevanje zagotavlja, da je aparat Saeco vedno pripravljen. Kavo lahko pripravljate neprekinjeno in vam ni več treba čakati med posameznimi pripravami.
4.2
od 5
47
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Luboš
09/09/2013
Česká republika
jsem z presovaru nadšený. kvalitní chutná káva plná bohaté pěny
Dlouho jsem vybíral, předchozí presovar jsem měl také od Philipsu a byl jsem s ním spokojeny a z tohoto jsem úplně nadšený,jednoduchost ovládání,spousty možností od hrubosti mletí, síly kávy, nastavení teploty vody, možnost udělání kávy s namleté kávy. skvělý je taky kapučínátor, který díky hadičce saje mléko přímo z krabice a udělá bohatou pěnu na kapučíno a nebo laté
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
jarča
06/09/2013
Česká republika
Skvělý espresovač s jednoduchou obsluhou :-)
bezporuchový provoz, snadná údržba a dál už mě nic nenapadá :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8752/49 Automatický kávovar
Damark
06/12/2021
Polska
Rewelacja
Używamy ekspresu od 8 lat. Nic się nie zepsuło jeszcze. W dużej mierze to zasługa moja i regularnego czyszczenia wszystkich podzespołów, które tego wymagają. Jestem miło zaskoczony trwałością sprzętu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Intelia HD8752/49