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  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb
  • Espresso in kava s pritiskom na gumb

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco InteliaPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8751/19

4.3
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%
Espresso in kava s pritiskom na gumb
Samo espresso kavni aparat Saeco Intelia vam zagotavlja popolno espresso izkušnjo, saj omogoča enostavno uporabo, prilagoditev in čiščenje. Pripravite kapučino, mleko s kavo, espresso ali vročo vodo: vse je mogoče.
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S keramičnimi kavnimi mlinčki za boljši okus

Espresso in kava s pritiskom na gumb

  • Za pripravo 7 vrst kave

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Intenzivnost kave nastavite s 5 nastavitvami mlinčka

Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Popolnoma snemljivo kuhalno enoto lahko hitro očistite

Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

6

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

06/12/2014

Česká republika

Česká republika

100% funkční kávovar

Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar

17/09/2013

Česká republika

Česká republika

Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.

Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine

12/06/2021

България

България

Чудесен продукт

Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.

Prednosti

Всичко си прави сама

Slabosti

Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина

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