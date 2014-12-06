2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za pripravo 7 vrst kave
Klasičen penilnik mleka
Črna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Aparat kavna zrna vedno zmelje popolnoma fino. Za različne kavne mešanice potrebujete različno stopnjo mletja, da zagotovite popoln okus. Zato lahko pri tem aparatu izbirate med petimi nastavitvami mletja – od najbolj finega mletja za espresso polnega okusa do najbolj grobega mletja za lahko kavo.
Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave.
Ko je družba Saeco pred 30 leti razvila prvo kuhalno enoto, je želela zagotoviti predvsem učinkovitost in enostavno uporabo. Ta tehnologija še danes velja za navdušujočo in pomembno. Čiščenje je še vedno zelo enostavno – kuhalno enoto odstranite in nekaj sekund spirajte pod tekočo vodo, nato pa jo enostavno ponovno namestite.
4.3
od 5
6
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
KiriDC
06/12/2014
Česká republika
100% funkční kávovar
Je to můj první plně automatický kávovar a jsem nadmíru spokojen. Díky displayi nemusím nic hlídat. Vše co je potřeba dělat se zobrazuje a provádí vás vždy celým procesem. Nenáročný na obsluhu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Automatický kávovar
ziva
17/09/2013
Česká republika
Kávovar je skvělý, káva s jemnou pěnou vynikající.
Vyzkoušela jsem už spoustu druhů kávy a jedna lepší než druhá. Ráda piju silnou kávu v malém množství. Když na ni dostanu chuť, trvá to jen chvilinku a už mně voní u nosu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/11 Super-automatic espresso machine
SDimov
12/06/2021
България
Чудесен продукт
Уникална машина. Все още я използвам. Повече от 3 години.
Prednosti
Всичко си прави сама
Slabosti
Нещо не можах да използвам функцията за правене на кафе с мляно такова
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Intelia HD8751/19 Aвтоматична кафемашина