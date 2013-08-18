2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Okusite aromo najljubših kavnih zrn
S samo enim dotikom gumba kavni aparat Saeco Xsmall sveže zmelje kavna zrna za natanko takšno kavo, kakor si jo želite. Ima parno šobo, zato sveže kavne napitke lahko izboljšate tudi s spenjenim mlekom.
Za pripravo 2 vrst kave
Klasičen penilnik mleka
Srebrna
5-stopenjski nastavljiv mlinček
Espresso kavni aparat Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico.
Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.
Inovativna spominska funkcija za nastavitev želene dolžine kave vam omogoča, da vedno pripravite popoln espresso povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.
4.3
od 5
31
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Aleš2013
18/08/2013
Česká republika
Produkt má skvělé vlastnosti a výtečnou spolehlivost
Kávovar používáme v rodině několikrát denně k výrobě kávy. Splňuje všechna očekávání. Výtečné spolehlivosti dosahuje také díky údržbě - čistíme jej pravidelně podle návodu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač
kawosz57
16/03/2021
Polska
solidność
prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19
BogdanC76
11/09/2020
România
Preverjen kupec
Un produs util
Silentios, usor de folosit, se simte gustul cafelei.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Espressor super automat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Espressor super automat