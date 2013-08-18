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  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn
  • Okusite aromo najljubših kavnih zrn

Izdelek ni več na voljo

Philips Saeco XsmallOdlični samodejni espresso kavni aparat

HD8745/19

4.3

| (31) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

S samo enim dotikom gumba kavni aparat Saeco Xsmall sveže zmelje kavna zrna za natanko takšno kavo, kakor si jo želite. Ima parno šobo, zato sveže kavne napitke lahko izboljšate tudi s spenjenim mlekom.

Poglej vse prednosti

od mletja do priprave espressa s pritiskom na gumb

Okusite aromo najljubših kavnih zrn

  • Za pripravo 2 vrst kave

  • Klasičen penilnik mleka

  • Srebrna

  • 5-stopenjski nastavljiv mlinček

Samodejno čiščenje kavnega toka vedno zagotavlja čist aparat

Samodejno čiščenje kavnega toka vedno zagotavlja čist aparat

Espresso kavni aparat Saeco je zasnovan tako, da ob vklopu ali izklopu kavni tok samodejno očisti z vodo, kar zagotavlja okusno in svežo kavo z vsako skodelico.

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

100 % keramični mlinčki poskrbijo, da kava ni nikoli zažgana

Ta kavni aparat za espresso ima 100 % keramične mlinčke. Aparat Saeco keramične mlinčke uporablja za dosledno mletje, ki ne pregreva kavnih zrn in zagotavlja vrhunski espresso. Keramika zagotavlja tudi dolgotrajno in popolnoma tiho delovanje.

Shranite najljubšo dolžino kave

Shranite najljubšo dolžino kave

Inovativna spominska funkcija za nastavitev želene dolžine kave vam omogoča, da vedno pripravite popoln espresso povsem po svojem okusu. Pritisnite na gumb in uživajte v okusni kavi iz najljubše skodelice.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

31

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Produkt má skvělé vlastnosti a výtečnou spolehlivost

Kávovar používáme v rodině několikrát denně k výrobě kávy. Splňuje všechna očekávání. Výtečné spolehlivosti dosahuje také díky údržbě - čistíme jej pravidelně podle návodu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/19 Automatický espresovač

16/03/2021

Polska

Polska

solidność

prosty w obsłudze,solidny i niezawodny(już od 10 lat)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Automatyczny ekspres do kawy Xsmall HD8745/19

11/09/2020

România

România

Preverjen kupec

Un produs util

Silentios, usor de folosit, se simte gustul cafelei.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Espressor super automat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xsmall HD8745/09 Espressor super automat

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