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6400 series Sistem za likanje pod pritiskom

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6400 seriesSistem za likanje pod pritiskom

GC6440/02

6400 series Sistem za likanje pod pritiskom

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 13 March 2026

Popolna priročnost prenosnega likalnega sistema kompaktne velikosti in dvakrat hitrejše likanje s paro pod pritiskom.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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