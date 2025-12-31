Ergonomski in lahki (1,2 kg) likalnik

Ergonomska zasnova likalnika omogoča udobno likanje z manjšo obremenitvijo zapestja. Navzgor nagnjeni ročaj zagotavlja naraven položaj in manjše obremenitve med likanjem. Zasnova tudi preprečuje ponavljajoče se gibe zaradi postavljanja likalnika pokonci. Likalnik tehta samo 1,2 kg, zato je likanje z njim preprosto in udobno.