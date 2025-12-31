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Izdelek ni več na voljo
GC6440/02
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Zaklep za prenašanje
ECO
Podvojite hitrost likanja s paro pod pritiskom. Para pod pritiskom prodre globoko v tkanino, kar zagotavlja hitro in enostavno likanje tudi najzahtevnejših tkanin.
Več pare omogoča hitrejše likanje. Edinstvena tehnologija sistemskega likalnika Philips proizvaja močan izpust pare za enostavnejše, boljše in hitrejše likanje.
Ergonomska zasnova likalnika omogoča udobno likanje z manjšo obremenitvijo zapestja. Navzgor nagnjeni ročaj zagotavlja naraven položaj in manjše obremenitve med likanjem. Zasnova tudi preprečuje ponavljajoče se gibe zaradi postavljanja likalnika pokonci. Likalnik tehta samo 1,2 kg, zato je likanje z njim preprosto in udobno.
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