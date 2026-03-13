Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Likanje
Vse serije
ComfortTouch Pokončni steamer
Izdelek ni več na voljo
Podpora
GC557/30
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC557/30 - English (US)
Important Information Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer
Vse (1)
Kako iz parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips odstranim vodni kamen?
Serija 500Čistilnik tkanin
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali