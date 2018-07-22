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  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
  • Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini

Izdelek ni več na voljo

ComfortTouchPokončni steamer

GC557/30

4.4
| (55) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

1 nagrada

Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini
Naš pokončni steamer ComfortTouch zgladi gube in osveži tkanino. Inovativna glava FlexHead in izredno dolga plošča StyleBoard z največjo lahkoto in učinkovitostjo zagotavljata oblačila popolnoma brez gub.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

z glavo FlexHead in izredno dolgo ploščo StyleBoard

Enostavno odstranjevanje gub po celotni površini

  • FlexHead

  • StyleBoard

  • 2000 W

  • 5 nastavitev pare

Samodejno preklopi na način pripravljenosti za uporabo brez skrbi

Samodejno preklopi na način pripravljenosti za uporabo brez skrbi

Ko je posoda za vodo prazna, steamer samodejno preklopi na način pripravljenosti, da ste lahko brez skrbi, tudi če ga pozabite izklopiti.

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Steamer lahko uporabljate na vseh tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti prežganin – odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je svila.

Odstranjevanje kamna z izpiranjem za leta uporabe

Odstranjevanje kamna z izpiranjem za leta uporabe

Življenjsko dobo aparata podaljšate tako, da redno uporabljate funkcijo za odstranjevanje vodnega kamna z enostavnim izpiranjem.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

55

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/07/2018

Slovenija

Slovenija

Zelo hitro zgladi črte

Ta izdelek priporočam za vse,ki ne radi likate.Zelo dobra zadeva!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer

29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

25/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više

Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.