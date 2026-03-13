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ClearTouch Parni likalnik za oblačila

Izdelek ni več na voljo

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ClearTouchParni likalnik za oblačila

GC536/35

ClearTouch Parni likalnik za oblačila

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF dat., 462.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35

  • PDF dat., 4.1 MB
  • 13 March 2026

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