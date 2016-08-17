2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Obešalnik in zaklep, 3 ravni
Obešalnik
Aparat za gubanje oblačil, rokavica
Skozi šobe se z veliko močjo izpihuje para, s katero v samo nekaj potezah zgladite vse gube.
Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.
Glava parne enote s ploščo iz nerjavečega jekla XL za hitrejše rezultate.
Nagrade
4.4
od 5
32
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Miluš
05/06/2015
Česká republika
Je to dobrý pomocník v domácnosti.
RUČNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ CLEAR TOUCH GC536/35 je zajímavý a užitečný výrobek. Základem je nádoba s vodou a stojan, na kterém je zavěšen vlastní napařovač, který je hadicí spojen s nádobou s vodou. Parou, která je vedena hadicí do napařovače lze vyžehlit nevyžehlitelné. Jsou výroby, které se při žehlení mačkají, ať děláte co děláte. Teflonovou rukavicí, která je součástí výrobku, si rukou podložíte výrobek, nespálíte se a přitom vyžehlíte nevyžehlitelné. Je to dobrý pomocník v domácnosti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.