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  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro
  • Občutljiva oblačila osvežite s paro

Izdelek ni več na voljo

ClearTouchParni likalnik za oblačila

GC536/35

4.4
| (32) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

Občutljiva oblačila osvežite s paro
Z novim parnim likalnikom za oblačila Philips ClearTouch lahko varno in enostavno gladite gube na občutljivih in zahtevnih oblačilih. Z edinstveno zasnovo, pametnimi funkcijami in zmogljivo paro omogoča varno in enostavno osvežitev oblačil.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Zasnovan za visoko zmogljivost in pripravnost

Občutljiva oblačila osvežite s paro

  • 2000 W

  • Obešalnik in zaklep, 3 ravni

  • Obešalnik

  • Aparat za gubanje oblačil, rokavica

Izjemno močan izpust pare

Izjemno močan izpust pare

Skozi šobe se z veliko močjo izpihuje para, s katero v samo nekaj potezah zgladite vse gube.

3 ravni pare

3 ravni pare

Izberite želeno raven pare za najboljše rezultate na različnih vrstah oblačil.

Plošča parne enote iz nerjavečega jekla XL za hitrejše rezultate

Plošča parne enote iz nerjavečega jekla XL za hitrejše rezultate

Glava parne enote s ploščo iz nerjavečega jekla XL za hitrejše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

32

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

05/06/2015

Česká republika

Česká republika

Je to dobrý pomocník v domácnosti.

RUČNÍ NAPAŘOVAČ ODĚVŮ CLEAR TOUCH GC536/35 je zajímavý a užitečný výrobek. Základem je nádoba s vodou a stojan, na kterém je zavěšen vlastní napařovač, který je hadicí spojen s nádobou s vodou. Parou, která je vedena hadicí do napařovače lze vyžehlit nevyžehlitelné. Jsou výroby, které se při žehlení mačkají, ať děláte co děláte. Teflonovou rukavicí, která je součástí výrobku, si rukou podložíte výrobek, nespálíte se a přitom vyžehlíte nevyžehlitelné. Je to dobrý pomocník v domácnosti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.