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Azur Pro Parni likalnik

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Azur ProParni likalnik

GC4887/30

Azur Pro Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Pro Steam iron GC4887/30 - English (US)

  • ZIP dat., 2.7 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Azur Pro Steam iron

  • PDF dat., 424.1 kB
  • 13 March 2026

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