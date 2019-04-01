2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
3000 W
50 g/min; izpust pare 230 g/min
Likalna plošča T-ionicGlide
Sam. izklop + odstran. vodnega kamna
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje
Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Dobro zasnovano mehko držalo na vrhu parnega likalnika zagotavlja udobnejše likanje.
Nagrade
4.6
od 5
36
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
niky
01/04/2019
Česká republika
Doporučuji tento produkt, je výborný.
žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
PS89
27/02/2019
Česká republika
Dobrá volba
Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Barbora75
18/02/2019
Česká republika
Tato žehlička je prostě úžasná
Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička