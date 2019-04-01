IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno
  • Vedno zmogljivo in popolno

Izdelek ni več na voljo

Azur ProParni likalnik

GC4887/30

4.6
| (36) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

1 nagrada

Vedno zmogljivo in popolno
Parni likalnik Azur Pro zagotavlja močan izpust pare, s katero boste hitro opravili likanje in dosegli popolne rezultate. Likanje bo povsem enostavno, za kar bodo poskrbeli izjemno hitro drsenje likalnika, večji zbiralnik za vodo in vgrajena posoda za vodni kamen.
Poglej vse prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Z močnim izpustom pare zgladite vse gube

Vedno zmogljivo in popolno

  • 3000 W

  • 50 g/min; izpust pare 230 g/min

  • Likalna plošča T-ionicGlide

  • Sam. izklop + odstran. vodnega kamna

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

3000 W moči za hitro segrevanje in zmogljivo delovanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje za hitrejše likanje

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše glajenje gub

Izpust pare do 50 g/min za najučinkovitejše glajenje gub

Neprekinjen izpust pare do 50 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.

Ergonomsko držalo za priročno držanje med likanjem

Ergonomsko držalo za priročno držanje med likanjem

Dobro zasnovano mehko držalo na vrhu parnega likalnika zagotavlja udobnejše likanje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

36

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

01/04/2019

Česká republika

Česká republika

Doporučuji tento produkt, je výborný.

žehlička je výborná, zahřívá se rychle, deska je kvalitní.žehlí se s ní snadno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba

Praktická žehlička, která plní svoji funkci. Všem doporučuji!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

18/02/2019

Česká republika

Česká republika

Tato žehlička je prostě úžasná

Vždycky jsem používala Philips žehličku, ta první mi vydržela asi 15 let než z ní začla trochu odkapávat voda. Tahleta nová je prostě skvělá a má perfektně obrovskou napařovací sílu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Azur Pro GC4887/00 Napařovací žehlička

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki