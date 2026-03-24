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Ročni parni likalnik za oblačila

Izdelek ni več na voljo

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Ročni parni likalnik za oblačila

GC440/47

Ročni parni likalnik za oblačila

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)

  • PDF dat., 285 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47

  • PDF dat., 413.3 kB
  • 24 March 2026

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