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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1500 W, do 30 g/min
Tehnologija PureSteam
Posebno velik zbiralnik za vodo
Funkcija 2-v-1
PureSteam je inovativna tehnologija, ki preprečuje nabiranje vodnega kamna okrog parnega mehanizma. Omogoča konsistentno zmogljiv izpust pare za več let.
Funkcija 2-v-1 omogoča vertikalen in horizontalen izpust pare. Pri horizontalnem izpustu pare na ravni površini lahko dosežete boljše rezultate, še posebno na zahtevnih mestih, kot so ovratniki in manšete.
Zaradi pladnja za hitro odstranjevanje vodnega kamna bo naprava delovala dlje in z enako zmogljivim izpustom pare.
Nagrade
4.5
od 5
15
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vercik36
02/10/2019
Česká republika
Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.
Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
MiFi
15/07/2019
Česká republika
Vydařený design a perfektní zpracování
Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Luuca
11/05/2019
Česká republika
doporucuji
jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.