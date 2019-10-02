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  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
  • Novi obvezni dodatek v vaši garderobi

Izdelek ni več na voljo

Ročni parni likalnik za oblačila

GC440/47

4.5
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

1 nagrada

Novi obvezni dodatek v vaši garderobi
Novi parni likalnik za oblačila StyleTouch ima inovativno tehnologijo PureSteam in sistem za hitro odstranjevanje vodnega kamna, zato bo zmogljiv izpust pare zagotovljen še v mnogih prihajajočih letih. Hitro, varno in enostavno – popoln likalnik za občutljiva oblačila ali ko se vam mudi.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Idealen za hitre popravke in občutljiva oblačila

Novi obvezni dodatek v vaši garderobi

  • 1500 W, do 30 g/min

  • Tehnologija PureSteam

  • Posebno velik zbiralnik za vodo

  • Funkcija 2-v-1

Tehnologija PureSteam za konsistentno zmogljiv izpust pare

Tehnologija PureSteam za konsistentno zmogljiv izpust pare

PureSteam je inovativna tehnologija, ki preprečuje nabiranje vodnega kamna okrog parnega mehanizma. Omogoča konsistentno zmogljiv izpust pare za več let.

Vertikalen in horizontalen izpust pare 2-v-1 za boljše rezultate

Vertikalen in horizontalen izpust pare 2-v-1 za boljše rezultate

Funkcija 2-v-1 omogoča vertikalen in horizontalen izpust pare. Pri horizontalnem izpustu pare na ravni površini lahko dosežete boljše rezultate, še posebno na zahtevnih mestih, kot so ovratniki in manšete.

Quick Calc Release

Quick Calc Release

Zaradi pladnja za hitro odstranjevanje vodnega kamna bo naprava delovala dlje in z enako zmogljivim izpustom pare.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

15

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Vynikající pomocník, který šetří místo i čas.

Je to jediná žehlička, která díky svým rozměrům a pěknému zpracování může být klidně vystavená na poličce a každodenně použita k rychlé úpravě oděvů. Používá ji i přítel, protože nemusí nikde nic nastavovat, stačí pouze zapnout. Skvělá je také možnost ji použít ve svislé i vodorovné poloze. Nádoba na vodu je dostatečně velká a díky ergonomickému úchopu mi nepřijde těžká. Velkou žehličku už ze skříně skoro nevytahuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

15/07/2019

Česká republika

Česká republika

Vydařený design a perfektní zpracování

Výrobek má příjemně hladké tvary, dobře se drží. Je vhodnější spíš pro větší ruku, protože je i pro práci ve svislé poloze trochu těžší. Při napařování je vytvořená pára cítit, jako by měla nějakou sterilizační příměs. Při prvním použití jsem měla pocit, že je to parní pistole. :-D

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

11/05/2019

Česká republika

Česká republika

doporucuji

jsem velmi spokojena a mile prekvapena, vyzkousela jsem na kalhotach, kosili i jarni bunde, zehlicku jsem odlozila na dno skrine a naparovac mam v kuchyni, aby byl vzdy pri ruce, kladne hodnotim velikost nadobky na vodu a rycglost ohrati a tedy i kratky cas “ zahrivani” pristroje, je velmi sikovny do ruky, je vsak nutno si dat pozor, aby se clovek nespalil, chystam se koupit “ silikonove prsty”, ktere se prodavaji misto chnapky na vareni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC440/47 StyleTouch Ruční napařovač oděvů

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 8 minutah parnega likanja.