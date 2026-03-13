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EasyCare Parni likalnik

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EasyCareParni likalnik

GC3560/02

EasyCare Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

User Manual Philips 3500 series Steam iron

  • PDF dat., 3.7 MB
  • 13 March 2026

Philipsov parni likalnik ni le izredno priročen zaradi velike odprtine za vodo, izjemno dolgega kabla in indikatorja nivoja vode; nova likalna plošča SteamGlide zagotavlja lažje in temeljitejše likanje.

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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