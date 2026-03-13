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EasyCare Parni likalnik
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GC3560/02
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User Manual Philips 3500 series Steam iron
Philipsov parni likalnik ni le izredno priročen zaradi velike odprtine za vodo, izjemno dolgega kabla in indikatorja nivoja vode; nova likalna plošča SteamGlide zagotavlja lažje in temeljitejše likanje.
IronCareVodni filter za likalnike
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