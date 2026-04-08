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Easy6 Express Likalna deska

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Easy6 ExpressLikalna deska

GC202/30

Easy6 Express Likalna deska

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Likalna deska je pri likanju zelo pomembna. Ta likalna deska Philips je zasnovana za parne likalnike. S 6 pametnimi rešitvami zagotavlja enostavnejše in učinkovitejše likanje.

  • PDF dat.
  • 8 April 2026

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