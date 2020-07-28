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  • 6 pametnih rešitev za enostavno likanje
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  • 6 pametnih rešitev za enostavno likanje
  • 6 pametnih rešitev za enostavno likanje
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  • 6 pametnih rešitev za enostavno likanje

Izdelek ni več na voljo

Easy6 ExpressLikalna deska

GC202/30

4.7
| (15) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%

1 nagrada

6 pametnih rešitev za enostavno likanje
Likalna deska je pri likanju zelo pomembna. Ta likalna deska Philips je zasnovana za parne likalnike. S 6 pametnimi rešitvami zagotavlja enostavnejše in učinkovitejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

s sistemom ShoulderShape

6 pametnih rešitev za enostavno likanje

Gladko drsenje z večplastno prevleko za desko

Gladko drsenje z večplastno prevleko za desko

Prevleka za desko je izdelana iz 100 % bombaža in je podložena s peno in klobučevino. Takšna kombinacija omogoča udobno in gladko podlogo za likanje.

Priročno likanje za vsakogar: nastavljiva višina

Likalno desko lahko enostavno nastavite na želeno višino s pomočjo ročice pod površino deske. Višino lahko nastavljate na območju med 70 in 94 cm.

Izboljšana stabilnost: podložke za noge proti drsenju

Izboljšana stabilnost: podložke za noge proti drsenju

Likalna deska je bila zasnovana za visoko stopnjo stabilnosti. Posebna zasnova nog s podložkami proti drsenju zagotavlja stabilnost in varnost likalne deske.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

15

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalitní výrobek

Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

19/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Snadnější žehlení

S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.

Prednosti

Stabilní, lehké

Slabosti

Zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

15/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Bez problémů

Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.

Prednosti

stabilní, lehký

Slabosti

zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

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