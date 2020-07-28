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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Prevleka za desko je izdelana iz 100 % bombaža in je podložena s peno in klobučevino. Takšna kombinacija omogoča udobno in gladko podlogo za likanje.
Likalno desko lahko enostavno nastavite na želeno višino s pomočjo ročice pod površino deske. Višino lahko nastavljate na območju med 70 in 94 cm.
Likalna deska je bila zasnovana za visoko stopnjo stabilnosti. Posebna zasnova nog s podložkami proti drsenju zagotavlja stabilnost in varnost likalne deske.
Nagrade
4.7
od 5
15
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Prednosti
Stabilní, lehké
Slabosti
Zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Zebra1307
15/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Bez problémů
Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.
Prednosti
stabilní, lehký
Slabosti
zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno