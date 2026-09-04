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  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM971

Air Performer 4-v-1 serije 9000Vlažilni filter

FYM971/00

5

| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Originalni filter za Air Performer serije 9000

Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud za oddajanje molekul nano velikosti, ki vlažijo zrak z do 99,9 % manj bakterij (1)

Poglej vse prednosti

Tehnologija NanoCloud s higienskim vlaženjem zraka

Originalni filter za Air Performer serije 9000

  • Združljiv z Air Performer serije 9000

  • Tehnologija NanoCloud

  • Življenjska doba do 6 mesecev

  • Originalni filter Philips

Združljiv s Philips Air Performer serije 9000

Združljiv s Philips Air Performer serije 9000

Nadomestni vlažilni filter za Philips Air Performer 4v1: AMF970. Številko modela najdete na dnu naprave.

Do 6 mesecev uporabe

Do 6 mesecev uporabe

Ta originalni vlažilni filter zagotavlja enakomerno vlaženje do 6 mesecev (2), kar zmanjša nevšečnosti in stroške. Vaša naprava izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko je potrebna zamenjava.

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalen filter Philips za najboljše delovanje

Originalni Philipsov vlažilni filter je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vaši napravi. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalni Philipsov filter.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum uporabe 2026-09-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Datum uporabe 2026-09-01

02/09/2026

Eesti

Eesti

Kvaliteetne originaalfilter

Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.

Prednosti

Kvaliteetne, lihtne vahetada

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum uporabe 2026-08-01

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum uporabe 2026-08-01

31/08/2026

Eesti

Eesti

See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!

Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum uporabe 2026-06-16

Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter

Datum uporabe 2026-06-16

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilniki brez dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij, kot je bilo testirano v neodvisnem laboratoriju.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.