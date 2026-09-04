Originalni filter za Air Performer serije 9000
Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud za oddajanje molekul nano velikosti, ki vlažijo zrak z do 99,9 % manj bakterij (1)
Združljiv z Air Performer serije 9000
Tehnologija NanoCloud
Življenjska doba do 6 mesecev
Originalni filter Philips
Nadomestni vlažilni filter za Philips Air Performer 4v1: AMF970. Številko modela najdete na dnu naprave.
Ta originalni vlažilni filter zagotavlja enakomerno vlaženje do 6 mesecev (2), kar zmanjša nevšečnosti in stroške. Vaša naprava izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko je potrebna zamenjava.
Originalni Philipsov vlažilni filter je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vaši napravi. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte originalni Philipsov filter.
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5.0
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum uporabe 2026-09-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Datum uporabe 2026-09-01
RaxKax8
02/09/2026
Eesti
Kvaliteetne originaalfilter
Korralikult pika kasutajaga filter ja seda on väga lihtne uue vastu välja vahetada. Õhukvaliteet on kodus palju parem. Teeb oma tööd väga korralikult.
Prednosti
Kvaliteetne, lihtne vahetada
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum uporabe 2026-08-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum uporabe 2026-08-01
Õunapirukas
31/08/2026
Eesti
See on väga hea filter, seda on lihtne ja mugav vahetada, ma olen selle tootega väga rahul. Teeb oma tööd hästi!
Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum uporabe 2026-06-16
Ta ocena je bila podana za Air Performer 4in1 9000 FYM971/00 Niisutusfilter
Datum uporabe 2026-06-16
(1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilniki brez dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij, kot je bilo testirano v neodvisnem laboratoriju.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.