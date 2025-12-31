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AMF970/10
Čisti z zmogljivo filtracijo 185 m3/h
Ohladi vas s prijetnim tokom zraka
Hitro segrevanje v 3 sekundah
NanoCloud za higiensko vlaženje zraka
Naša prva naprava 4-v-1, ki čisti in vlaži zrak ter vas ogreva ali hladi. Izberite najboljši način za svoje potrebe in prepustite napravi, da opravi vse ostalo. Preprosto uravnavanje klime.
Z zmogljivim filtriranjem 185 m³/h (CADR) (1) naprava enostavno očisti prostore do 48 m² in lahko očisti prostor velikosti 20 m² v manj kot 16 minutah (2). Naprava čisti zrak v vseh načinih, medtem ko način čiščenja zraka samodejno zaznava kakovost zraka in ustrezno prilagaja pretok zraka.
Naprava zagotavlja močan pretok zraka do 1470 m³/h, medtem ko zasnova brez lopatic zagotavlja gladek, enakomeren tok. Za prilagojeno udobje izbirajte med 10 hitrostmi ventilatorja glede na vaše potrebe.
(1) CADR je testiral certificiran neodvisen laboratorij v skladu z GB/T18801-2022.
(2) Izračunano po standardu NRCC-54013.
(3) Prikazana temperatura se lahko razlikuje od temperature v prostoru; odraža temperaturo okoli naprave.
(4) Testiral CVC v skladu z GB/T 23332-2018. Začetna temperatura 23±2 °C in relativna vlažnost 30±2 % RH.
(5) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij, kot je testiral neodvisen laboratorij.
(6) Zvočni tlak, IEC 60704.
(7) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano po DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 µm in 0,3 µm, inštitut iUTA.
(8) Iz zraka, ki prehaja skozi filter, testirano s pršico, cvetnim prahom breze in alergeni mačk v skladu s SOP 350.003 avstrijskega inštituta OFI.
(9) Test zmanjšanja mikrobov v zunanjem laboratoriju z virusom gripe (H1N1) v testni komori 30 m3, z uporabo načina turbo za 1 h.
(10) Testirano po GB21551.3-2010 z bakterijo S. Albus, v komori 30 m3, 1 h, v načinu Turbo, neodvisen laboratorij.
(11) Zunanji laboratorijski test GMT po GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom in NO2: prostor 30 m3, način Turbo za 1 h.
(12) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe(11) Zunanji laboratorijski test GMT po GB/T 18801-2022 s TVOC, toluenom in NO2: prostor 30 m3, način Turbo za 1 h.