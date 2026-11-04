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Air Performer 4-v-1 serije 9000 Vlažilni filter
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FYM971/00
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Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud za oddajanje molekul nano velikosti, ki vlažijo zrak z do 99,9 % manj bakterij (1)
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