Originalni filter za Air Performer serije 9000
Originalni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. 3v1 HEPA NanoProtect, aktivno oglje in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih živali in virusi.
Združljiv z Air Performer serije 9000
V škatli: 2 polkrožna filtra
Življenjska doba 3 leta
Originalni filter Philips
Nadomestni filter za čistilnik zraka Philips Air Performer 4v1: AMF970. Številko modela najdete na dnu naprave.
Ta originalni filter za čiščenje zagotavlja dosledno zaščito do 3 leta (2), kar zmanjšuje nevšečnosti in stroške. Vaša naprava izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko je potrebna zamenjava.
Vzdrževanje je enostavno s sistemom za preprosto pritrditev in sprostitev. Preprosto odklenite, odstranite ter očistite ali zamenjajte filter v nekaj sekundah.
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5.0
od 5
12
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-08-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-08-30
Egiukas
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-08-30
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-06-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Datum uporabe 2026-06-02
(1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.
(2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.