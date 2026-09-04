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Vse serije

  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970
  • Air purifier, fan, cooler, heater, air humidifier, Climate Care, Purifier, Humidifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Wick, Pegasus 4in1, Air Performer 4in1, 9000 series, FYM970

Air Performer 4-v-1 serije 9000Filter HEPA NanoProtect

FYM970/30

5

| (12) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Originalni filter za Air Performer serije 9000

Originalni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. 3v1 HEPA NanoProtect, aktivno oglje in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih živali in virusi.

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Učinkovito odstrani 99,97 % nanodelcev (1)

Originalni filter za Air Performer serije 9000

  • Združljiv z Air Performer serije 9000

  • V škatli: 2 polkrožna filtra

  • Življenjska doba 3 leta

  • Originalni filter Philips

Združljiv s Philips Air Performer serije 9000

Združljiv s Philips Air Performer serije 9000

Nadomestni filter za čistilnik zraka Philips Air Performer 4v1: AMF970. Številko modela najdete na dnu naprave.

Dolga obstojnost filtra 3 leta

Dolga obstojnost filtra 3 leta

Ta originalni filter za čiščenje zagotavlja dosledno zaščito do 3 leta (2), kar zmanjšuje nevšečnosti in stroške. Vaša naprava izračuna življenjsko dobo filtra in vas opozori, ko je potrebna zamenjava.

Sistem za preprosto pritrditev in sprostitev

Sistem za preprosto pritrditev in sprostitev

Vzdrževanje je enostavno s sistemom za preprosto pritrditev in sprostitev. Preprosto odklenite, odstranite ter očistite ali zamenjajte filter v nekaj sekundah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

12

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-08-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-08-30

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-06-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Datum uporabe 2026-06-02

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Iz zraka, ki se pretaka skozi filter. Testirano po standardu DIN71460 z aerosolom NaCl 0,003 um in 0,3 um, inštitut IUTA.

  2. (2) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.