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Air Performer 4-v-1 serije 9000 Filter HEPA NanoProtect
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FYM970/30
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Originalni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. 3v1 HEPA NanoProtect, aktivno oglje in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih živali in virusi.
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