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Air Performer 4-v-1 serije 9000 Filter HEPA NanoProtect

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Air Performer 4-v-1 serije 9000Filter HEPA NanoProtect

FYM970/30

Air Performer 4-v-1 serije 9000 Filter HEPA NanoProtect

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Priročniki in dokumentacija

Originalni filter Philips se popolnoma prilega vaši napravi Air Performer serije 9000 za visoko zmogljivost. 3v1 HEPA NanoProtect, aktivno oglje in predfilter za zaščito pred onesnaženjem, cvetnim prahom, prahom, prhljajem hišnih živali in virusi.

  • PDF dat.
  • 4 November 2026

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