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  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000
  • Originalni vlažilni filter za serijo 2000

Vlažilnik zraka serije 2000Vlažilni filter

FY1190/30

2.3
| (3) Ocene
Originalni vlažilni filter za serijo 2000
Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)
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Kompatibilni izdelki
Serija 2000

Serija 2000
Vlažilnik zraka

HU2510/10

Tehnologija NanoCloud s higienskim vlaženjem zraka

Originalni vlažilni filter za serijo 2000

  • Združljiv s serijo 2000

  • V paketu: 1 filter

  • Življenjska doba do 6 mesecev

  • Originalni filter Philips

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serije 2000

Združljivi z vlažilniki zraka Philips serije 2000

Nadomestni filtri za vlažilnik zraka Philips serije 2000: HU2510. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Dolga življenjska doba filtrov do 6 mesecev

Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips za najboljše delovanje

Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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2.3

od 5

3

Ocene

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Slabosti

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Prednosti

Безшумний вентилятор

Slabosti

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.

  2. (2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.