2 leti garancije
FY1190/30
Združljiv s serijo 2000
V paketu: 1 filter
Življenjska doba do 6 mesecev
Originalni filter Philips
Nadomestni filtri za vlažilnik zraka Philips serije 2000: HU2510. Model vlažilnika zraka je naveden na dnu naprave.
Filtri zagotavljajo optimalno delovanje filtrov do 6 mesecev (1), kar zmanjšuje težave in stroške.
Originalni filter Philips je zasnovan tako, da se popolnoma prilega vašemu aparatu. Za optimalno delovanje vedno uporabljajte filter Philips.
2.3
od 5
3
Ocene
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Slabosti
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Prednosti
Безшумний вентилятор
Slabosti
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ta ocena je bila podana za Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Izračunano povprečje. Življenjska doba filtra je odvisna od kakovosti zraka in uporabe.
(2) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.