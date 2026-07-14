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Čistilnik zraka in vlažilnik zraka
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Vlažilnik zraka serije 2000 Vlažilni filter
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FY1190/30
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Originalni vlažilni filter Philips se popolnoma prilega vašemu aparatu in tako zagotavlja dosledno visoko zmogljivost. Uporablja tehnologijo NanoCloud, ki sprošča nevidno meglico in navlaži zrak z 99-odstotno manjšim širjenjem bakterij (1)
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