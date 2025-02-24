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  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka
  • Higiensko vlaženje zraka

Serija 2000Vlažilnik zraka

HU2510/10

4.5
| (56) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

2 Nagrade

Higiensko vlaženje zraka
Napolnite svoj dom s prijetnim, čistim zrakom. Tehnologija NanoCloud vlaži zrak brez belega prahu ali mokrih madežev z do 99 % manj bakterij v primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilniki (1), pri čemer v zrak vašega doma oddajajo le čisto vodo (H2O).
Poglej vse prednosti

Občutite razliko

Higiensko vlaženje zraka

  • Do 99 % manj bakterij (1)

  • Tehnologija NanoCloud

  • 2 l posoda za vodo

  • Učinkovito v prostorih do 31 m²

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Do 99 % manj bakterij s tehnologijo NanoCloud (1)

Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)

Brez belega prahu ali mokrih tal (2)

Brez belega prahu ali mokrih tal (2)

Nevidna meglica tehnologije NanoCloud ne sprošča belega prahu v prostor in ne pušča mokrih madežev na tleh (2). Večje kapljice, ki jih sproščajo ultrazvočni vlažilniki, lahko navlažijo okolico in vsebujejo minerale, ki puščajo bele ostanke na bližnjih površinah. Delci tehnologije NanoCloud so premajhni, da bi lahko vsebovali minerale, kar učinkovito preprečuje nalaganje ostankov in madežev.

Varno, učinkovito in popolnoma naravno (3)

Varno, učinkovito in popolnoma naravno (3)

Tehnologija NanoCloud uporablja naravno izhlapevanje, ki je splošno priznano kot higiensko varna in učinkovita metoda vlaženja. Ne uporablja ionov, kemikalij ali ozona (3), pa tudi gretja vode ne, zato ni nevarnosti za opekline.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.5

od 5

56

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/02/2025

Česká republika

Česká republika

Výrobek naplnil očekávání

Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.

Prednosti

Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý

Slabosti

nenašel jsem, splňuje očekávání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

16/01/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Tichý společník pro zdraví

Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt

Prednosti

Tichý chod, velká nádrž na vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocnik

Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí

Prednosti

Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne

Slabosti

Chybí zajištění horního krytu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.

  2. (2) Nalaganje mineralov na pohištvu je preizkusil neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Preizkusil GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih.

  4. (4) Preizkusil GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju ob začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 5 %.

  5. (5) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo pri hitrosti vlaženja 190 ml/h.