2 leti garancije
Do 99 % manj bakterij (1)
Tehnologija NanoCloud
2 l posoda za vodo
Učinkovito v prostorih do 31 m²
Edinstvena tehnologija NanoCloud z naravnim izhlapevanjem oddaja čiste vodne hlape. Izjemno fina meglica tehnologije NanoCloud ni vidna s prostim očesom in bakterije ali umazanija se zelo težko nalepijo nanjo – rezultat je vlaženje zraka z do 99 % manj sproščenih bakterij kot pri standardnih ultrazvočnih vlažilnikih. (1)
Nevidna meglica tehnologije NanoCloud ne sprošča belega prahu v prostor in ne pušča mokrih madežev na tleh (2). Večje kapljice, ki jih sproščajo ultrazvočni vlažilniki, lahko navlažijo okolico in vsebujejo minerale, ki puščajo bele ostanke na bližnjih površinah. Delci tehnologije NanoCloud so premajhni, da bi lahko vsebovali minerale, kar učinkovito preprečuje nalaganje ostankov in madežev.
Tehnologija NanoCloud uporablja naravno izhlapevanje, ki je splošno priznano kot higiensko varna in učinkovita metoda vlaženja. Ne uporablja ionov, kemikalij ali ozona (3), pa tudi gretja vode ne, zato ni nevarnosti za opekline.
Nagrade
4.5
od 5
56
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
panCZus
24/02/2025
Česká republika
Výrobek naplnil očekávání
Splnil očekávání, jednoduchý a funkční princip, hezké zpracování, tichý režim nás v noci neruší, rychle zlepší ovzduší v místnosti 26 metru čtvrečních.
Prednosti
Jednoduchý princip, hezké zpracování a design, tichý
Slabosti
nenašel jsem, splňuje očekávání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
nemracse
16/01/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Tichý společník pro zdraví
Zvlhcovac vzduchu jsme dlouho vybírali. Chtěla jsem Tichého pomocníka pro dcerku která velice trpí na záněty dutin. Tento produkt jsem zvolila dle doporučení známých. Jsem maximálně spokojena. Přístroj má dva stupně rychlosti. Celou noc běží a dcera v klidu spí bez chrápání nebudi ji ani zvuk přístroje. Velká nádrž na vodu je super bonus . Jsem rada, ze jsme zakoupili tento produkt
Prednosti
Tichý chod, velká nádrž na vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Veronika_P
14/10/2022
Česká republika
Del promocije
Dobrý pomocnik
Vyzkoušeli jsme zvlhčovač vůbec poprvé a jsem spokojená. Jel hlavně v noci u dětí v pokojíčku, jakmile jsme začali topit by l poznat rozdíl a lépe se dýchalo. Je tichý a nikoho neruši, když došla voda, sám se vypnul a výdržel jet celou noc. Jediné co mi chybělo bylo zajištění horního krytu, který se jen nasadí
Prednosti
Tichý, vydrží celou noc, sám se vypne
Slabosti
Chybí zajištění horního krytu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Zvlhčovač vzduchu HU2510/10 2000 Series
(1) V primerjavi s standardnimi ultrazvočnimi vlažilnimi moduli brez vgrajene dodatne tehnologije za zmanjšanje širjenja bakterij; testirano v neodvisnem laboratoriju.
(2) Nalaganje mineralov na pohištvu je preizkusil neodvisni laboratorij v časovnem razponu 3 ur po standardu DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Preizkusil GB 21551.3-2010 v neodvisnem laboratoriju. Količine ozona, TVOC, PM10 in UV so nižje od mejnih.
(4) Preizkusil GB/T 23332-2018 v neodvisnem laboratoriju ob začetni temperaturi 23 ± 2 °C in relativni vlažnosti 30 ± 5 %.
(5) Izračunano pri polni 2-litrski posodi za vodo pri hitrosti vlaženja 190 ml/h.