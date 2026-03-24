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Serija 5000 Sesalnik brez vrečke

Izdelek ni več na voljo

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Serija 5000Sesalnik brez vrečke

FC9552/09

Serija 5000 Sesalnik brez vrečke

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 636.6 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner

  • PDF dat., 290.2 kB
  • 13 March 2026

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