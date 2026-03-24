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Serija 5000 Sesalnik brez vrečke
Izdelek ni več na voljo
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FC9552/09
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips 5000 Series Bagless vacuum cleaner
Vse (3)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Komplet nadomestnih delov
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
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