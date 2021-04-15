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  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja
  • 50 % večja moč sesanja

Izdelek ni več na voljo

Serija 5000Sesalnik brez vrečke

FC9552/09

4.9
| (47) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%

2 Nagrade

50 % večja moč sesanja
Sesalnik brez vrečke Philips serije 5000 zlahka dosega optimalne rezultate globinskega čiščenja, kar omogočata tehnologija PowerCyclone 7 in nastavek TriActive+, ki pri čiščenju hkrati opravlja 3 optimizirane naloge.
Poglej vse prednosti

Odstrani več kot 99,9 % finega prahu*

50 % večja moč sesanja

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Protialergijski filter Allergy H13

  • Nastavek TriActive+

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za globinsko čiščenje pri vsaki uporabi. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in izkoristite brezplačno 5-letno garancijo za motor.

99,9 % odstranjenega prahu** za izjemno učinkovito čiščenje

99,9 % odstranjenega prahu** za izjemno učinkovito čiščenje

Nastavek TriActive+ in trajno velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu**.

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

Tehnologija PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja trajno veliko moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori in izhodna rezila pa učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

47

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

15/04/2021

Hrvatska

Hrvatska

Prezadovoljna

Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

13/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski usisavač

Odličan usisavač, jak, tih, lagan, vrlo praktičan. Bez vrećice sa perivim filterom i posudom za prljavštinu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

11/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Lagan je, snažan, jednostavan za rukovanje, kabel dovoljno dugačak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice

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Omejitve odgovornosti

  1. moč sesanja v primerjavi z modelom PowerPro Active, prodajanim leta 2019, in preizkušena v skladu s standardom IEC 60312. Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.

  2. 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).

  3. Razredi filtriranja so določeni s preizkušanjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni razredu HEPA 13.