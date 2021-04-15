2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
PowerCyclone 7
Protialergijski filter Allergy H13
Nastavek TriActive+
Visokoučinkovit 900 W motor z več kot 50.000 vrt/min se ponaša z veliko močjo sesanja za globinsko čiščenje pri vsaki uporabi. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in izkoristite brezplačno 5-letno garancijo za motor.
Nastavek TriActive+ in trajno velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu**.
Tehnologija PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja trajno veliko moč sesanja. Močno pospešen pretok zraka v cilindrični komori in izhodna rezila pa učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.
Nagrade
4.9
od 5
47
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Rakun
15/04/2021
Hrvatska
Prezadovoljna
Pročitala sam da je usisavač jako dobar i kupila ga. Prezadovoljna.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Zvijerka
13/03/2021
Hrvatska
Vrhunski usisavač
Odličan usisavač, jak, tih, lagan, vrlo praktičan. Bez vrećice sa perivim filterom i posudom za prljavštinu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Bilja
11/02/2021
Hrvatska
Odličan
Lagan je, snažan, jednostavan za rukovanje, kabel dovoljno dugačak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 FC9552/09 Usisivač bez vrećice
moč sesanja v primerjavi z modelom PowerPro Active, prodajanim leta 2019, in preizkušena v skladu s standardom IEC 60312. Učinkovitost filtriranja je preizkušena v skladu s standardom DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).
Razredi filtriranja so določeni s preizkušanjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni razredu HEPA 13.