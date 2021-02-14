2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
900 W
PowerCyclone 5
Protialergijski filter Allergy H13
Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za temeljito čiščenje.
Nastavek TriActive in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.
Tehnologija PowerCyclone 5 pospešuje pretok zraka v cilindrični komori in tako prah ločuje od zraka ter dlje ohranja visoko zmogljivost in veliko moč sesanja.
Nagrade
4.8
od 5
407
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gapo
14/02/2021
Slovenija
Super sesalna moč in ni glasen
Nisem vedel da imamo toliko finega prahu v stanovanju, super rezultati že po prvi uporabi.
Prednosti
Tih, dolg kabel, ter zelo dobra sesalna moč.
Slabosti
Nimam kaj negativnega
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke
teyla8
04/01/2021
Slovenija
Preverjen kupec
Za zdaj super!
Z izdelkom sem zelo zadvoljna, uporabljam ga skoraj vsak dan. Je majhen, lahek, preprost za uporabo in zelo močen. Predvsem sem zadovoljna s telskopsko cevjo oz z kartačo na cevi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke
Levika
28/09/2019
Slovenija
Zelo dobar sesalec
Tih, enostaven za uporabo in vzdržavanje, podaljšana garancija iz 2 na 5 let
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9330/09 Sesalnik brez vrečke
Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9330/09 Sesalnik brez vrečke
99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).
Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.