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  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu
  • Pobere 99,9 % finega prahu

regular

Izdelek ni več na voljo

PowerPro CompactSesalnik brez vrečke

FC9330/09

4.8
| (407) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Pobere 99,9 % finega prahu
Sesalnik brez vrečke Philips serije 3000 združuje kompaktno zasnovo in vrhunsko zmogljivost. Uživajte v temeljitem čiščenju celega doma, ki ga omogočata tehnologija PowerCyclone 5 in nastavek TriActive, ki pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge.
Poglej vse prednosti

Higiensko enoročno praznjenje

Pobere 99,9 % finega prahu

  • 900 W

  • PowerCyclone 5

  • Protialergijski filter Allergy H13

900 W motor za veliko moč sesanja

900 W motor za veliko moč sesanja

Visokoučinkovit 900 W motor zagotavlja veliko moč sesanja za temeljito čiščenje.

99,9 % odstranjenega prahu* za izjemno učinkovitost pri čiščenju

99,9 % odstranjenega prahu* za izjemno učinkovitost pri čiščenju

Nastavek TriActive in velika moč sesanja zagotavljata, da lahko posesate 99,9 % finega prahu*.

PowerCyclone 5 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

PowerCyclone 5 dlje časa ohranja veliko moč sesanja

Tehnologija PowerCyclone 5 pospešuje pretok zraka v cilindrični komori in tako prah ločuje od zraka ter dlje ohranja visoko zmogljivost in veliko moč sesanja.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679576

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.8

od 5

407

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

14/02/2021

Slovenija

Slovenija

Super sesalna moč in ni glasen

Nisem vedel da imamo toliko finega prahu v stanovanju, super rezultati že po prvi uporabi.

Prednosti

Tih, dolg kabel, ter zelo dobra sesalna moč.

Slabosti

Nimam kaj negativnega

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke

04/01/2021

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Za zdaj super!

Z izdelkom sem zelo zadvoljna, uporabljam ga skoraj vsak dan. Je majhen, lahek, preprost za uporabo in zelo močen. Predvsem sem zadovoljna s telskopsko cevjo oz z kartačo na cevi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9334/09 Sesalnik brez vrečke

28/09/2019

Slovenija

Slovenija

Zelo dobar sesalec

Tih, enostaven za uporabo in vzdržavanje, podaljšana garancija iz 2 na 5 let

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9330/09 Sesalnik brez vrečke

Ta ocena je bila podana za PowerPro Compact FC9330/09 Sesalnik brez vrečke

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Omejitve odgovornosti

  1. 99,9 % odstranjenega prahu na trdnih tleh z razpokami (IEC62885-2).

  2. Razredi filtriranja so določeni s testiranjem v skladu s standardom EN60312-1-2017 in so enakovredni HEPA 13.