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Vse serije

  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
  • Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*

Komplet nadomestnih delov

FC8010/01

Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*
Komplet za zamenjavo filtrov za alergike, združljiv s serijama Philips PowerPro Compact in PowerPro City*. Komplet vsebuje izpušni filter in filter za motor. Priporočamo zamenjavo filtrov enkrat letno.
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Kompatibilni izdelki
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9332/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Sesalnik brez vrečke

FC9333/09

Originalni nadomestni filtri Philips

Komplet filtrov za alergike PowerPro Compact*

  • 1x filter za alergike

  • 1 pralni filter motorja

  • 1 pralni penasti filter

Izpušni filter za alergike za odlično filtriranje

Izpušni filter za alergike za odlično filtriranje

Komplet vsebuje 1x izpušni filter za alergike. Filter ujame tudi najfinejši prah, preden se zrak izpusti nazaj v prostor. Rezultat je čist zrak brez prahu v vašem domu. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno.

Pralni vložek filtra motorja

Pralni vložek filtra motorja

Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.

Penasti filter za motor, pralen

Penasti filter za motor, pralen

Komplet vsebuje 1x vstopni filter za motor (penasti). Ta filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in ga je treba namestiti poleg pralnega filtra za motor. Filter je pralen. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Združljivo z naslednjimi serijami izdelkov Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516