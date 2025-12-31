2 leti garancije
FC8010/01
1x filter za alergike
1 pralni filter motorja
1 pralni penasti filter
Komplet vsebuje 1x izpušni filter za alergike. Filter ujame tudi najfinejši prah, preden se zrak izpusti nazaj v prostor. Rezultat je čist zrak brez prahu v vašem domu. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno.
Komplet vsebuje 1 pralni filter motorja. Filter zagotavlja učinkovito filtriranje in preprečuje, da bi v motor prišel prah in ga poškodoval. Filter lahko operete in ga je priporočljivo zamenjati enkrat letno.
Komplet vsebuje 1x vstopni filter za motor (penasti). Ta filter zagotavlja dodatno zaščito motorja in ga je treba namestiti poleg pralnega filtra za motor. Filter je pralen. Priporočamo zamenjavo filtra enkrat letno.
Ocene
Združljivo z naslednjimi serijami izdelkov Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516