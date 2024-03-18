Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
Podaljšana garancija
Sesalniki in brisala
Vse serije
PowerPro Active Sesalnik brez vrečke
Izdelek ni več na voljo
Podpora
FC8644/91
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner
Vse (3)
Kje sta model in serijska številka brezžičnega sesalnika Philips?
Čiščenje posode za prah v sesalniku Philips brez vrečke
Kako naj očistim filter Philipsovega sesalnika?
Moj sesalnik Philips se ne vklopi
Moj sesalnik Philips se pregreva
Moj sesalnik Philips ima šibko moč sesanja
Pri uporabi sesalnika Philips čutim električne šoke
Obrnite se na Philips
Z veseljem vam bomo pomagali