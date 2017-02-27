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Popolna zmogljivost
Novi sesalnik Philips PowerPro Active zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja s tehnologijo PowrCyclone 4. Napredna posoda za prah je enostavna za praznjenje in preprečuje prašne meglice.
1500 W
PowerCyclone 4
Nastavek Tri-Active
Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.
Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.
Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mariq
27/02/2017
България
Preverjen kupec
Прекрасен уред от който съм много доволна.
Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба