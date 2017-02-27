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  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Active Bagless vacuum cleaner FC8644/91

Izdelek ni več na voljo

PowerPro ActiveSesalnik brez vrečke

FC8644/91

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Popolna zmogljivost

Novi sesalnik Philips PowerPro Active zagotavlja vrhunske rezultate čiščenja s tehnologijo PowrCyclone 4. Napredna posoda za prah je enostavna za praznjenje in preprečuje prašne meglice.

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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Nastavek Tri-Active

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 ločuje prah in zrak

Tehnologija PowerCyclone 4 zračni tok in zmogljivost optimira tako, da nesnago ločuje od zraka. Zagotavlja izjemne rezultate čiščenja v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zrak hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje

Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrsne v koš za smeti.

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/02/2017

България

България

Preverjen kupec

Прекрасен уред от който съм много доволна.

Горещо препоръчвам, оставя само чистота,лесна за поддръжка .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerPro Active FC8644/91 Прахосмукачка без торба

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