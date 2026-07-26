Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dodatna oprema za sesalnike in brisala
Vse serije
Komplet nadomestnih delov
Podpora
FC8010/02
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Komplet nadomestnih protialergijskih filtrov Allergy H13 za serije Philips PowerPro Compact, PowerPro Active in PowerPro City*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.