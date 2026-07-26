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Komplet nadomestnih delov

FC8010/02

Komplet nadomestnih delov

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Priročniki in dokumentacija

Komplet nadomestnih protialergijskih filtrov Allergy H13 za serije Philips PowerPro Compact, PowerPro Active in PowerPro City*. Komplet vsebuje filter motorja in izhodni filter, ki ju je priporočljivo menjati enkrat letno.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026