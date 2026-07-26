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Komplet za zamenjavo filtrov za alergike, združljiv s serijama Philips PowerPro Compact in PowerPro City*. Komplet vsebuje izpušni filter in filter za motor. Priporočamo zamenjavo filtrov enkrat letno.