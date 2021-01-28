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Izdelek ni več na voljo
5 napitkov
Klasičen penilnik mleka
Črna
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave!
Klasičen penilnik mleka olajša pripravo toplega svilnato gladkega spenjenega mleka za naslednji cappucino ali vročega penastega mleka za belo kavo.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
4.6
od 5
9
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Micci
28/01/2021
Slovenija
Eleganca
Definitivno si ta aparat zasluži oceno 5. Je eleganten, moderen kavni aparat, s katerim skuhaš vrhunsko kavo. Priporočam jo vsem, katerim je (jutranja) kava na prvem mestu. Kava je aromatična z zlato penico na vrhu, nikoli zažgana, grenka. Aparat je tih, kava kuhana v nekaj minutkah ⭐⭐⭐⭐ ⭐
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4321/50 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4321/50 Samodejni aparati za espresso
jbniki
25/07/2021
Hrvatska
odličan aparat!
Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.
Prednosti
funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje
Slabosti
malo bučniji
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Ante031
29/06/2021
Hrvatska
Lijep
Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C.