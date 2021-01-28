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Vse serije

  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn

Izdelek ni več na voljo

Philips serije 4300Samodejni aparati za espresso

EP4321/50

4.6
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn
Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar omogoča naš sistem AromaExtract. Z novim klasičnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite kremast gladek cappucino ali kavo z mlekom.
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Upravljanje z intuitivnim zaslonom

Enostavna priprava 5 odličnih kav iz svežih zrn

  • 5 napitkov

  • Klasičen penilnik mleka

  • Črna

  • TFT-zaslon

Uživajte v 5 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 5 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave!

Parna šoba poskrbi za odlično mlečno peno ali vroče mleko

Parna šoba poskrbi za odlično mlečno peno ali vroče mleko

Klasičen penilnik mleka olajša pripravo toplega svilnato gladkega spenjenega mleka za naslednji cappucino ali vročega penastega mleka za belo kavo.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

9

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

28/01/2021

Slovenija

Slovenija

Eleganca

Definitivno si ta aparat zasluži oceno 5. Je eleganten, moderen kavni aparat, s katerim skuhaš vrhunsko kavo. Priporočam jo vsem, katerim je (jutranja) kava na prvem mestu. Kava je aromatična z zlato penico na vrhu, nikoli zažgana, grenka. Aparat je tih, kava kuhana v nekaj minutkah ⭐⭐⭐⭐ ⭐

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4321/50 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 4300 EP4321/50 Samodejni aparati za espresso

25/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

odličan aparat!

Uređaj kupljen na akciji, jako lijep dizajn i jednostavna upotreba. Lijepo sučelje za upravljanje uređajem, i solidan broj napitaka koje može pripremiti. Npr. ujutro par klikova, odem se obući i dok se vratim super kava je spremna.

Prednosti

funkcionalnost, dizajn, mogućnosti, ne čini se zahtjevan za održavanje

Slabosti

malo bučniji

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

29/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Lijep

Dizajn uređaja je lijep. Sviđa mi se što ima više opcija pri izradi kave.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija Philips 4300 EP4321/50 Automatski aparat za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Na osnovi 70–82 °C.