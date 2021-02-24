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  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
  • 5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

Izdelek ni več na voljo

Serija 3200Samodejni espresso kavni aparat

EP3241/50

4.8
| (111) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappucino ali kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

5 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, lažje kot kdaj koli

  • 5 napitkov

  • LatteGo

  • Sijajna črna

  • Zaslon na dotik

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 5 kav, vključno s cappuccinom

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

111

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/02/2021

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odličen aparat ampak za moj okus doda preveč mleka pri kapočino kavi pa čeprav imam narejeno na minimum

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

27/09/2020

Slovenija

Slovenija

Odličen aparat

Kavni aparat je zelo kakovosten z odlično funkcijo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

26/09/2020

Slovenija

Slovenija

Zaposleni pri Philipsu

Izdelek se ponaša z odličnimi

[Employee of philipsglobal] Ker je realno najbolj uporabna in tudi enostavna stvar za jo uporabiti zjutraj. Priporocam jo vsem, priporoca pa sem jo ze mojim prijateljem in starim starsem.:)

Prednosti

Vse

Slabosti

/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  4. ni vključeno v vsebino škatle