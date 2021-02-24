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Izdelek ni več na voljo
5 napitkov
LatteGo
Sijajna črna
Zaslon na dotik
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.8
od 5
111
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Branko 76
24/02/2021
Slovenija
Odlično
Odličen aparat ampak za moj okus doda preveč mleka pri kapočino kavi pa čeprav imam narejeno na minimum
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Kristina1
27/09/2020
Slovenija
Del promocije
Odličen aparat
Kavni aparat je zelo kakovosten z odlično funkcijo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Karincica
26/09/2020
Slovenija
Del promocije
Zaposleni pri Philipsu
Izdelek se ponaša z odličnimi
[Employee of philipsglobal] Ker je realno najbolj uporabna in tudi enostavna stvar za jo uporabiti zjutraj. Priporocam jo vsem, priporoca pa sem jo ze mojim prijateljem in starim starsem.:)
Prednosti
Vse
Slabosti
/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3241/50 Samodejni espresso kavni aparat
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
ni vključeno v vsebino škatle