IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn

Izdelek ni več na voljo

Serija 3200Samodejni espresso kavni aparat

EP3221/40

4.7
| (48) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn
Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar omogoča naš inteligentni sistem za pripravo. S klasičnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite svilnato gladek cappucino ali kavo z mlekom.
Poglej vse prednosti

To omogoča intuitiven zaslon na dotik

Enostavna priprava 4 odličnih kav iz svežih zrn

  • 4 napitki

  • Klasičen penilnik mleka

  • Sijajna črna

  • Zaslon na dotik

Uživajte v 4 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 4 kavnih napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

48

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

13/02/2021

Slovenija

Slovenija

Vrhunski aparat

V vseh pogledih najboljši aparat. Vrhunska kava, funkcije, uporaba....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

26/11/2020

Slovenija

Slovenija

Super avtomat za to ceno!

V tem cenovnem rangu se ta kavni avtomat resnično izkaže. Enostaven za uporabo (npr. penjenje mleka, s katerim sem imela pri dražjih aparatih več težav), razmeroma tih in pripravi odlično kavo.

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

09/08/2020

Slovenija

Slovenija

zelo enostavna uporaba in zelo dobra kava

enostavna uporaba. Dobro spenjeno mleko in odlična kava saj jo mlinček sproti zmelje.

Prednosti

super aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Na osnovi 70–82 °C

  3. ni vključeno v vsebino škatle