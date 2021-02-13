2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
4 napitki
Klasičen penilnik mleka
Sijajna črna
Zaslon na dotik
Popestrite svoje trenutke s skodelico najljubše kave. S samodejnim kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
4.7
od 5
48
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Piksi
13/02/2021
Slovenija
Vrhunski aparat
V vseh pogledih najboljši aparat. Vrhunska kava, funkcije, uporaba....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Lotus87
26/11/2020
Slovenija
Super avtomat za to ceno!
V tem cenovnem rangu se ta kavni avtomat resnično izkaže. Enostaven za uporabo (npr. penjenje mleka, s katerim sem imela pri dražjih aparatih več težav), razmeroma tih in pripravi odlično kavo.
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Tanči
09/08/2020
Slovenija
zelo enostavna uporaba in zelo dobra kava
enostavna uporaba. Dobro spenjeno mleko in odlična kava saj jo mlinček sproti zmelje.
Prednosti
super aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3200 EP3221/40 Samodejni espresso kavni aparat
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C
ni vključeno v vsebino škatle